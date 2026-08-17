L'uomo avrebbe ucciso la donna strangolandola nella sua abitazione. Poi è tornato nella sua casa a Dolo, dove si è suicidato

Prima avrebbe ucciso la ex fidanzata, strangolandola nella sua abitazione a Camponogara, in provincia di Venezia. Poi è tornato nella sua casa a Dolo, dove si è suicidato impiccandosi. I fatti, racconta La Nuova Venezia, la sera di ferragosto. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno ricostruendo anche i rapporti tra la vittima, Tania Terrin, 39 anni, e l'ex Dino Keber, 43 anni.