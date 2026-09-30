Stefano Vicari, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Bambino Gesù, sull'uso problematico di Internet e delle tecnologie digitali. Un tema a cui è dedicato il nuovo ambulatorio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico, che avrà cadenza settimanale e sarà rivolto a bambini e adolescenti nei quali l'utilizzo di smartphone, tablet e computer, videogiochi, social network o altre attività online assume caratteristiche problematiche e interferisce significativamente con la vita quotidiana. Le prime visite sono in programma sabato 3 ottobre, dalle 8.30 alle 13, nella sede di Baldelli.