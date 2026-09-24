Siaarti: "La preparazione è la chiave per una risposta efficace alle maxi emergenze"
Al Congresso Ace di Roma sanità militare e sistema del soccorso insieme per costruire procedure e capacità operative condivise
A Roma il Congresso dell'Area d'Emergenza della Siaarti
Al Congresso Ace di Roma sanità militare e sistema del soccorso insieme per costruire procedure e capacità operative condivise
Al congresso Siaarti di Roma focus su gestione delle calamità, comunicazione sotto stress, leadership nel trauma team e decisioni rapide