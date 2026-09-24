circle x black
Cerca nel sito
 

Polonia, attacco con coltello in abbazia: un morto e 4 feriti. Arrestato un ucraino

Secondo quanto riportano i media locali, due delle persone aggredite sono in gravi condizioni

Nastro polizia Polonia - (Ipa)
Nastro polizia Polonia - (Ipa)
24 settembre 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cittadino ucraino è stato arrestato dopo aver attaccato cinque persone con un coltello in un'abbazia nell'est della Polonia. Secondo quanto riporta il sito di Gazeta Wyborcza, una delle persone aggredite è morta, mentre altre due vengono descritte in gravi condizioni. "Gli agenti hanno arrestato un cittadino straniero di 31 anni", ha riferito la polizia di Jaroslaw in un dichiarazione in cui ha riferisce che l'uomo "ha ferito quattro uomini ed una donna".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
polonia news polonia qaggressione polonia accoltellamento
Vedi anche
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza