"Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest'anno, in un momento che non è facile per il comparto, che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano, intercettata dai cronisti. "Avrete visto i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L'ultimo di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c'è".