Il giovane, impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione, sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro Giuli: "Siamo sgomenti e storditi". La procura di Roma ha aperto un'inchiesta

Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane, rocciatore, lavorava in quota legato a delle funi, quando è precipitato, e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il 118 e il pm di turno. Il 22enne è morto nonostante i tentativi di rianimazione. La salma si trova all'istituto di medicina legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia.

Giuli ordina la chiusura del Colosseo

Dopo l'incidente - sul quale indagano i carabinieri e la magistratura - il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e, secondo quanto si apprende, ha trascorso la notte al Colosseo. Il ministro Giuli, a quanto apprende l'Adnkronos, ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio. Il ministro sta andando al Colosseo per un ulteriore sopralluogo.

Poi è arrivata la conferma in una nota del Parco del Colosseo: "Come da indicazioni ricevute dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nottetempo sul posto, il Parco archeologico del Colosseo ha disposto la chiusura dell'Anfiteatro Flavio in segno di lutto per la tragica scomparsa del lavoratore Andrea Moretti".

"Una chiusura immediata degli accessi - si legge nella nota - avrebbe infatti determinato una forte concentrazione di visitatori all’esterno del monumento, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Terminato il regolare deflusso delle persone presenti, il Colosseo verrà chiuso al pubblico". Giuli ha anche sospeso, fino a data da destinarsi, i lavori che erano in corso all’interno dell’anfiteatro.

Aperta inchiesta

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione all’incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio, procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. La procura nelle prossime ore affiderà l’incarico per svolgere l’autopsia e intanto gli inquirenti stanno acquisendo documentazione per stabilire eventuali responsabilità.

Meloni: "Scomparsa Andrea Moretti addolora, ogni sforzo perché tragedie simili non si ripetano più"

"La notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio specializzato deceduto questa notte in seguito ad un incidente al Colosseo, ci colpisce e ci addolora profondamente - dice la premier Giorgia Meloni - Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi in questo difficilissimo momento. E formulare l’auspicio che sia fatta piena luce, nel più breve tempo possibile, sull’accaduto. Morire a 22 anni è inaccettabile, e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più".

Giuli: "Siamo sgomenti e storditi"

Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti. “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro Giuli.