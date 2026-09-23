Roma, nella notte incidente sul lavoro al Colosseo: muore operaio di 22 anni

Il giovane tecnico era al lavoro sull'illuminazione dell'Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri. Ministro Giuli: "Siamo sgomenti e storditi"

Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto la scorsa notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il giovane tecnico, operaio specializzato per lavori in fune in quota, era al lavoro sull'illuminazione dell'Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Dopo l'incidente - sul quale indagano i carabinieri e la magistratura - il ministro Alessandro Giuli si è subito recato sul posto.

In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto.

Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti. “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro Giuli.