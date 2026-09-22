"Dal 7 ottobre 2023 a oggi nelle decine di manifestazioni che abbiamo fatto, noi non abbiamo mai visto" Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Non li abbiamo mai visti solidarizzare con noi, come non abbiamo mai visto solidarizzare con noi CasaPound e Forza Nuova. Quindi continuano a comportarsi esattamente come i neofascisti. Decidano loro se è corretto o meno quello che stanno facendo". Lo ha detto oggi il direttore del museo della Brigata Ebraica di Milano, Davide Romano, a margine di un presidio in solidarietà al rabbino aggredito lo scorso 16 settembre.