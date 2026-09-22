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Trump all'Onu: "Mentre altri parlavano di pace io l'ho realizzata, Usa Paese più forte" - Diretta

L'intervento del presidente americano al Palazzo di Vetro. Guterres: "In Cisgiordania lo spettro della pulizia etnica"

Trump all'Onu:
22 settembre 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Metta fine alla guerra". E' il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Vladimir Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A seguire il suo intervento al Palazzo di Vetro. "Mentre altri hanno parlato, io ho agito. Mentre altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate", si legge nelle anticipazioni del discorso di Trump diffuse dalla Casa Bianca. Il presidente ha rivendicato l'azione della sua amministrazione sul piano internazionale.

"Mentre altri hanno parlato di coraggio, l'America lo ha dimostrato. Mentre altri hanno promesso forza, io l'ho usata per rendere l'America il Paese più potente del mondo", ha aggiunto il presidente americano.

Guterres: "In Cisgiordania lo spettro della pulizia etnica"

In Cisgiordania c'è lo "spettro della pulizia etnica", a causa della violenza israeliana, dell'espansione degli insediamenti e degli sfollamenti forzati di palestinesi che stanno "distruggendo il cammino verso la pace", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in apertura della 81esima sessione dell'Assemblea generale.

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