Così Luigi Marattin a margine di una iniziativa del Partito Liberaldemocratico, commenta l'annuncio di Giorgia Meloni di porre, per legge, un tetto massimo al numero di studenti stranieri nelle classi. "Non è un problema da poco quello di avere classi in cui tutti parlino l'italiano, io non so se si risolva con una percentuale fissa o semplicemente migliorando i metodi di apprendimento e di insegnamento. So che questa cosa rischia di diventare soltanto un ennesimo slogan, anche perché la circolare c'era già".