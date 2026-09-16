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Bologna, torna Assoposa, tra formazione confronto e innovazione

Cinque giornate dal 21 al 25 settembre

Assoposa - Ufficio stampa
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16 settembre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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Tavole rotonde e seminari tecnici, ma anche uno sguardo alle strategie per il futuro della professione. Dal 21 al 25 settembre, Assoposa (Associazione nazionale imprese di posa e installatori di piastrellature ceramiche) torna a Cersaie con Città della Posa, lo stand-manifesto dedicato al mondo della posa ceramica. Cinque giornate di incontro, formazione e confronto tra posatori, distributori, aziende e istituzioni, per raccontare una professione che unisce competenza tecnica, riferimenti normativi e capacità di innovare. Anche quest’anno sarà presente Casa Radio, emittente specializzata nel mondo della casa e dell’abitare e media partner dell’iniziativa, con una postazione dedicata a interviste, video e approfondimenti in diretta con aziende, associazioni e professionisti.

Tre gli appuntamenti di confronto tra associazioni, istituzioni e aziende del settore ceramico. Il 22 settembre si apre con 'Ecosistema della posa: associazioni, competenze e una voce comune per il settore', un dialogo tra le principali associazioni di categoria su formazione, qualificazione professionale e prospettive comuni di rappresentanza; il 23 settembre l'attenzione si sposta sul futuro urbano con 'Superfici intelligenti per le città di domani'; il 24 settembre, 'La promozione del prodotto ceramico nel futuro', con la partecipazione di MADE, BigMat e Confindustria Ceramica, per discutere le strategie che distribuzione e industria metteranno in campo nei prossimi anni. In programma anche cinque seminari con dimostrazione pratica delle tecniche più attuali del mestiere.

Accanto al programma di incontri e dimostrazioni, quest'anno Città della Posa ospita anche un percorso inedito, nato da una collaborazione di ricerca avviata da Assoposa per esplorare come le tecnologie digitali possano affiancare, senza mai sostituire, la competenza e la manualità del posatore. Realtà aumentata, dispositivi indossabili e nuove forme di collaborazione tra uomo e macchina si intrecciano con i materiali e i gesti della posa, in un'esperienza che i visitatori potranno scoprire soltanto vivendola direttamente in fiera. I dettagli saranno svelati a Cersaie: un'anteprima di come la tradizione della posa ceramica possa dialogare con gli strumenti del futuro, restando fedele alla propria identità.

Cersaie rappresenta soltanto una tappa di un percorso più ampio che Assoposa persegue durante tutto l'anno attraverso una serie di azioni strategiche volte a consolidare i risultati ottenuti e ad affrontare le nuove sfide del mercato. Fra le battaglie più importanti che Assoposa continua a portare avanti c'è quella per il riconoscimento giuridico della figura del posatore piastrellista, in Italia ancora priva di una definizione chiara nei repertori professionali nazionali, con ricadute negative in termini di formazione, contrattualistica e valorizzazione del lavoro.

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posa ceramica formazione confronto innovazione
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