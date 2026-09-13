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Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video

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13 settembre 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
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"Bonino rappresenta una pagina importante della politica italiana per tante questioni che ha affrontato con lo stile, con il carattere che la distingueva. Su alcune questioni la pensavamo in modo molto diverso, ma sia quando è stata commissario europeo sia dal ministero degli Esteri ci siamo confrontati su vicende, su aspetti della politica internazionale trovando anche molti punti di convergenza. Sono sempre parole che possono apparire retoriche, ma la politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera". Lo ha detto Gianfranco Fini arrivando alla camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio.

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