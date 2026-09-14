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Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video

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14 settembre 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
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Il vicepremier Antonio Tajani è arrivato alla camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino. "È stata un grande Commissario europeo – ha commentato Tajani - come è stata un bravo ministro degli Esteri. Abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diversi, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare fermo ma sempre garbato, leale. Non posso dire una parola negativa nei suoi confronti. Ripeto, poi non ci siamo sempre trovati. Però sull'Europa, per esempio, avevamo obiettivi comuni".

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