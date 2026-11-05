"Se abbiamo sentito Sigfrido Ranucci? No, a dire la verità non l'abbiamo sentito. Ci aspettiamo un in bocca al lupo, da lui come da tutte le persone che hanno partecipato a questa avventura di Report". A dirlo all'Adnkronos è Daniele Piervincenzi, nuovo conduttore di 'Report' al fianco di Claudia Di Pasquale nella nuova stagione del programma, al via domenica 8 novembre su Rai3 in prima serata. "L'endorsement e il sostegno di Milena Gabanelli ci hanno fatto molto piacere", aggiunge il giornalista.