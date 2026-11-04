"La più grande colpa dei tempi di oggi? La mancanza di empatia e l'assenza di umiltà", dicono i protagonisti dell'atteso 'Wild Horse Nine' di Martin McDonagh, John Malkovich e Sam Rockwell, intervistati dall'Adnkronos all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il film - targato Searchlight Pictures - si apre poco prima del colpo di Stato cileno del 1973: gli agenti della Cia Chris e Lee vengono inviati dal loro capo, MJ, sull'Isola di Pasqua. Tra le statue di Rapa Nui, i due uomini si confrontano con i propri trascorsi e con le cospirazioni del presente, mentre il legame di Chris con due studentesse ribelli rischia di far deragliare la missione.