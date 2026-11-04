circle x black
Cerca nel sito
 

Truffa del pellet, Codacons: "Rincari del 9,7%, raggiri si moltiplicheranno"

L'associazione dei Consumatori commenta l'inchiesta di Adnkronos: "La prima regola da seguire? Diffidare di offerte che sembrano troppo convenienti"

Pellet - Storyblocks
Pellet - Storyblocks
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'incremento delle truffe nel settore del pellet, emerso anche dall’inchiesta Adnkronos, va di pari passo ai pesanti rincari che hanno colpito tale prodotto". Parola del Codacons che, commentando i risultati dell'inchiesta, fa un'analisi del mercato e spiega i motivi del proliferare di numerosi siti fake che propongono offerte di pellet a prezzi stracciati.

"Nell'ultimo mese, secondo i dati ufficiali dell'Istat, legna da ardere e pellet hanno subito rincari del 9,7% - argomenta il Codacons - con i prezzi destinati a salire ulteriormente nelle prossime settimane come conseguenza dell'aumento della domanda legata all'accensione delle stufe domestiche".

(LEGGI ANCHE LA TESTIMONIANZA: "Ho pagato ma niente merce e venditori scomparsi")

L'associazione dei consumatori mette in guardia gli utenti: "I consumatori devono tenere alta la guardia perché, con l'arrivo dell'inverno, raggiri di questo tipo si moltiplicheranno", scandisce il Codacons, che fornisce inoltre una serie di consigli per difendersi da eventuali raggiri. "La prima regola da seguire è diffidare da offerte che sembrano troppo belle per essere vere – sottolinea - Prima di effettuare un ordine, è bene verificare sul web le recensioni di altri utenti che hanno fatto acquisti presso il venditore che propone il prodotto, in modo da capire se siamo di fronte a una truffa o a un sito reale". Infine, chiosa il Codacons, "occorre accertare che il sito presso cui stiamo per acquistare indichi chiaramente la sede legale, i contatti telefonici e mail, e le informazioni circa le modalità di reso".

(LEGGI ANCHE: Come evitare di cadere nel tranello dei siti fake)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza