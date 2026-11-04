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Elezioni midterm, la notte delle prime volte: da Jeffries a El-Sayed e Pappas, i risultati 'storici'

Jeffries sarà il primo speaker afroamericano della Camera. Il Michigan elegge il primo senatore musulmano. Pappas è il primo senatore dichiaratamente gay

Abdul El-Sayed - (Fotogramma)
Abdul El-Sayed - (Fotogramma)
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04 novembre 2026 | 07.54
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

La notte delle prime volte. Le elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti consegnano il Congresso ai democratici, che ottengono la maggioranza alla Camera e al Senato, e sono caratterizzate da una serie di risultati che, per motivi diversi, diventano storici nella notte che segna un sconfitta totale per il presidente Donald Trump e per il partito repubblicano.

L''onda blu' nel voto di metà mandato porta in dote una serie di 'record'. Il deputato democratico Hakeem Jeffries, rieletto alla Camera per l'ottavo mandato, è destinato a diventare il primo Speaker afroamericano nella storia dell'istituzione.

Abdul El-Sayed, eletto in Michigan, diventa il primo senatore musulmano nella storia. Il 42enne di origine egiziana, obiettivo costante di Donald Trump nei comizi dell'ultimo mese, ha sconfitto il repubblicano Mike Rogers.

Chris Pappas, vittorioso nella corsa al Senato in New Hampshire, è destinato a diventare il primo senatore dichiaratamente gay nella storia degli Stati Uniti. Il suo successo ha un peso specifico notevole perché consente ai dem di mantenere un seggio fondamentale, in uno Stato ritenuto aggredibile dai repubblicani.

In Florida, il nuovo governatore è Byron Donalds: lo stato avrà per la prima volta una guida afroamericana. Il 48enne si è imposto dopo una campagna basata sulle riforme fiscali, sulla regolamentazione dei data center e sul sostegno all'agenda del presidente Donald Trump.

Risultati inediti anche in New Jersey, dove Adam Hamawy diventerà il primo membro musulmano del Congresso dopo la vittoria nel 12° distretto congressuale e la conquista di un seggio alla Camera.

Keisha Lance Bottoms si avvia a diventare la prima governatrice nera della Georgia, la prima donna a ricoprire tale carica nello Stato e la prima governatrice nera nella storia degli Stati Uniti. Ex sindaca di Atlanta, incarico ricoperto dal 2018 al 2022, Bottoms ha sconfitto il repubblicano Rick Jackson, imprenditore miliardario del settore sanitario, che aveva investito ingenti risorse personali nella campagna elettorale. Bottoms succederà al governatore repubblicano Brian Kemp, al termine di due mandati.

Il democratico David Crowley ha sconfitto il repubblicano Tom Tiffany nella corsa a governatore del Wisconsin, diventando il primo afroamericano eletto alla guida dello Stato. Il 40enne, sostenuto dal governatore uscente Tony Evers come suo successore, sarà anche tra i più giovani governatori nella storia del Wisconsin.

Claire Valdez, invece, è destinata a diventare la prima donna nativa americana a rappresentare lo Stato di New York al Congresso grazie al successo nel 7° distretto.

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