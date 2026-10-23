A Genova esperti a confronto sul futuro della prevenzione vaccinale dell'influenza
Innovazione, sostenibilità e adesione al centro dell'evento 'Influenti - Enduring Innovation in Influenza', organizzato da CSL Seqirus
A Genova esperti a confronto sul futuro della prevenzione vaccinale dell'influenza
Innovazione, sostenibilità e adesione al centro dell'evento 'Influenti - Enduring Innovation in Influenza', organizzato da CSL Seqirus
"Negli ultimi quarant'anni gli esseri umani hanno prodotto delle situazioni e degli ambienti che sono molto favorevoli agli agenti patogeni. Ricordiamo tutti i mercati con gli animali vivi e morti messi tutti insieme nello stesso ambiente, la deforestazione, il commercio illegale di animali esotici, ...