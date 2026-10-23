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Papa Leone non andrà ad Assisi il 27 ottobre per favorire ripresa dopo intervento: invierà un messaggio di pace

Il Vaticano: "Seguito il consiglio dei medici"

Papa Leone - (Ipa)
Papa Leone - (Ipa)
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23 ottobre 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
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Il Papa, “per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l’incontro 'Pace disarmata e disarmante', nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II”. Lo fa sapere il Vaticano.

Il Pontefice, spiega il Vaticano, "farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo “spirito di Assisi”, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti”.

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