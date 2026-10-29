Sonepar Italia, a Prato un nuovo Experience Center
Automazione, robotica, intelligenza artificiale e cybersecurity al centro dello spazio dedicato a dimostrazione e formazione per le imprese manifatturiere
A Prato il nuovo Experience Center di Sonepar Italia
Automazione, robotica, intelligenza artificiale e cybersecurity al centro dello spazio dedicato a dimostrazione e formazione per le imprese manifatturiere
Automazione, robotica e intelligenza artificiale per la manifattura del futuro
"Ci sono trasformazioni tecnologiche che vedono fondamentalmente al centro l'elettrificazione, l'automazione e la digitalizzazione dei processi e questa è un'opportunità enorme che porta tutto l'ecosistema ad immaginare come riuscire a rendere più competitive tutte le nostre imprese". Davide Zardo, a...
"Anche in momenti di incertezza ci sono grandi opportunità di crescita e l'automazione è una delle risposte a queste grandi sfide che ci aspettano". Andrea Nespoli, sales manager di Omron Italia, individua nell'automazione una leva per affrontare le incertezze del mercato industriale. Un tema che tro...
"L'AI senz'altro sarà il leitmotiv anche per il 2027, pur essendo iniziato già quest'anno". Alberto Pellero, responsabile marketing e sales operation di Kuka Italia, sottolinea il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'evoluzione dell'automazione industriale. La prospettiva è passare da robot progr...
"Riuscire a spiegare concretamente come questa tecnologia può impattare sul risultato economico delle nostre imprese e clienti, come può migliorare l'efficienza delle proprie linee produttive, come può aumentare la produttività, come può consentire un monitoraggio dei consumi energetici adeguato. Ecc...