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Sonepar, Floriano Masoero (Siemens): "I gemelli digitali per fabbriche sempre più autonome"

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29 ottobre 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
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"Utilizziamo la tecnologia digitale per progettare dall'inizio queste idee, quindi per creare dei gemelli digitali che sono sempre più evoluti, sempre più avanzati, che permettono quindi di fare delle simulazioni sempre più fotorealistiche". Floriano Masoero, managing director di Siemens Italia, indica nell'integrazione tra mondo reale e digitale una delle direttrici dell'evoluzione industriale. Un percorso che trova spazio anche nell'Experience Center Industry di Sonepar Italia a Prato, dove le tecnologie dei partner vengono integrate per mostrare alle imprese nuove possibilità applicative. L'obiettivo è arrivare a fabbriche sempre più autonome, con un ruolo crescente dell'intelligenza artificiale.

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