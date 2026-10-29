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Youssef Siher, il 71% dei social boccia la scarcerazione. L'analisi Spin Factor per Adnkronos

Prevalgono i timori per la sicurezza pubblica e le accuse ai giudici. Il 29% difende la decisione in nome dello Stato di diritto. La discussione si sposta dal caso giudiziario al confronto tra governo e magistratura

Youssef Siher
Youssef Siher
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29 ottobre 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La scarcerazione di Youssef Siher divide i social, ma con una maggioranza decisamente schierata: il 71% delle conversazioni esprime un orientamento negativo, contro il 29% favorevole. È quanto emerge dall'analisi realizzata da Spin Factor per Adnkronos attraverso Human, piattaforma di social listening basata sull'AI, che ha monitorato i contenuti pubblici su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e LinkedIn dal 26 al 28 ottobre.

Il dato più interessante, però, riguarda la trasformazione della vicenda: la discussione si è rapidamente spostata dai fatti originari allo scontro tra governo e Tribunale di Milano, assumendo un carattere sempre più politico e identitario.

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Sicurezza contro garantismo: le ragioni dei contrari

Tra quanti contestano la scarcerazione, il 36% richiama la sicurezza pubblica: il timore è che la liberazione di Siher possa favorire nuovi disordini e rappresentare un segnale di debolezza nei confronti delle forze dell'ordine. Il 28% denuncia invece una presunta politicizzazione della magistratura, interpretando la decisione come ideologica. Un altro 22% collega Siher alle proteste e alle violenze urbane attribuite al Movimento 17 ottobre, mentre il 14% evoca presunti legami con ambienti estremisti e reti radicali pro-Palestina.

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Chi difende la scarcerazione: lo Stato di diritto prima di tutto

Sul fronte opposto, il 38% dei contenuti favorevoli richiama il rispetto dello Stato di diritto e dell'autonomia della magistratura. La tesi è che la giudice abbia applicato le norme sulle misure cautelari, indipendentemente dalle pressioni politiche.

Il 27% insiste sulla debolezza degli elementi accusatori, contestando la sproporzione tra la gestione di canali social e le ipotesi di terrorismo. Il 21% critica gli attacchi della premier Giorgia Meloni alla Gip, considerandoli un tentativo di delegittimazione della magistratura. Il restante 14% invoca la presunzione di innocenza e i principi del garantismo.

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Nota metodologica: analisi Spin Factor per Adnkronos realizzata con Human, piattaforma AI-driven, sui contenuti pubblici dei principali social dal 26 al 28 ottobre 2026. Orientamento e temi rilevati attraverso machine learning e NLP. Le percentuali si riferiscono alle conversazioni analizzate, non a un sondaggio rappresentativo degli italiani.

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