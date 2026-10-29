"Ci interessa non solo la garanzia dell'occupazione, ma anche l'integrità della banca, il mantenimento delle funzioni direzionali qui sul territorio, quel rapporto di prossimità nei confronti di famiglie, aziende, piccole e medie imprese che Banca Monte dei Paschi ha sempre avuto". Così all'Adnkronos la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, dal sit-in di Cgil-Cisl-Uil davanti alla sede di Mps di viale Mazzini a Siena nel giorno in cui si riunisce l'assemblea dei soci convocata per deliberare sulle due Ops lanciate da Lovaglio.