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Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video

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29 ottobre 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
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''Io ci credo sempre allo Stato di diritto, lei invece ci crede?''. Giorgia Meloni risponde così a una giornalista che le chiede se creda nello Stato di diritto. "Credo nello Stato di diritto - dice la presidente del Consiglio dopo la conferenza stampa sulla Manovra - che vuol dire soprattutto difendere la gente perbene dalle persone violente". Lo scambio va in scena nella giornata in cui la presidente del Consiglio critica la decisione con cui la Gip di Milano non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, amministratore della chat Telegram 'Movimento 17 ottobre'. "Una decisione vergognosa", le parole della premier in un video diffuso sui social.

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