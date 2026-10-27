Si è aperto davanti alla Prima Corte di Assise di Roma il processo che vede imputato Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, occultamento e vilipendio di cadavere della moglie, Federica Torzullo, uccisa il 9 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia. "È dura, da qui all'eternità sarà sempre dura. Non ha avuto neanche il coraggio di guardarmi in faccia, dopo il rapporto che aveva con me", ha detto Roberta Virgulti, madre di Federica Torzullo, al termine della prima udienza.