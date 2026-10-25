Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"

Ieri non ci sono state polemiche, c'è stato un dibattito: come è giusto che sia, è un congresso". Lo dice in una videointervista all'AdnKronos il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari. "Onestamente i toni sono stati pacati, moderati, in un confronto assolutamente civile. Io mi sono impegnato per superare le polemiche, presentando questa mozione sulla questione settentrionale che ha avuto un largo consenso da parte di tutti i governatori del Nord, da tutti i segretari regionali, di gran parte della militanza e della dirigenza, proprio con l'obiettivo di unire su un tema che deve essere il tema fondante del partito e l'indicazione delle nostre battaglie future", sottolinea. "I delegati in scienza e coscienza voteranno per chi ritengono, quello che conta è che da un minuto dopo si riconosca il risultato e si vada avanti tutti i compatti, perché i nemici stanno fuori dal partito e non dentro", sottolinea.

Interpellato sul fatto che il dissidente Massimiliano Romeo ieri abbia dichiarato che è "quello che rischia di più", Molinari ha sottolineato: "Io non lo so cosa Romeo pensa di rischiare. Io credo che Romeo, ieri ha fatto il suo intervento, ha espresso il suo voto per uno dei candidati. Io non so che cosa rischia. Il congresso è stato convocato da Salvini proprio per chiarire la linea politica, come veniva chiesto da Romeo e da altri. Si chiedeva un maggiore coinvolgimento della dirigenza", dice. "Abbiamo approvato ieri un emendamento che prevede la segretaria politica, che avrà proprio il compito di allargare la base decisionale del partito", dice. "Sul tema del federalismo abbiamo presentato una mozione, che peraltro ha firmato anche Romeo, che ha un indirizzo molto chiaro. Eviterei di continuare ad alimentare delle polemiche personali", afferma ancora. Alla domanda sul possibile coinvolgimento di Zaia in segreteria, Molinari glissa: "Per me Zaia potrebbe fare tutto quello che vuole, però dovete chiederla a lui", conclude.