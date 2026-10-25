circle x black
Cerca nel sito
 

Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"

Segui Adnkronos su Google
25 ottobre 2026 | 13.40
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

Ieri non ci sono state polemiche, c'è stato un dibattito: come è giusto che sia, è un congresso". Lo dice in una videointervista all'AdnKronos il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari. "Onestamente i toni sono stati pacati, moderati, in un confronto assolutamente civile. Io mi sono impegnato per superare le polemiche, presentando questa mozione sulla questione settentrionale che ha avuto un largo consenso da parte di tutti i governatori del Nord, da tutti i segretari regionali, di gran parte della militanza e della dirigenza, proprio con l'obiettivo di unire su un tema che deve essere  il tema fondante del partito e l'indicazione delle nostre battaglie future", sottolinea. "I delegati in scienza e coscienza voteranno per chi ritengono, quello che conta è che da un minuto dopo si riconosca il risultato e si vada avanti tutti i compatti, perché i nemici stanno fuori dal partito e non dentro", sottolinea.

Interpellato sul fatto che il dissidente Massimiliano Romeo ieri abbia dichiarato che è "quello che rischia di più", Molinari ha sottolineato: "Io non lo so cosa Romeo pensa di rischiare. Io credo che Romeo, ieri ha fatto il suo intervento, ha espresso il suo voto per uno dei candidati. Io non so che cosa rischia. Il congresso è stato convocato da Salvini proprio per chiarire la linea politica, come veniva chiesto da Romeo e da altri. Si chiedeva un maggiore coinvolgimento della dirigenza", dice. "Abbiamo approvato ieri un emendamento che prevede la segretaria politica, che avrà proprio il compito di allargare la base decisionale del partito", dice.  "Sul tema del federalismo  abbiamo presentato una mozione, che peraltro ha firmato anche Romeo, che ha un indirizzo molto chiaro. Eviterei di continuare ad alimentare delle polemiche personali", afferma ancora. Alla domanda sul possibile coinvolgimento di Zaia in segreteria, Molinari glissa: "Per me Zaia potrebbe fare tutto quello che vuole, però dovete chiederla a lui", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video
Lega, Zaia: "Chi vince consideri che siamo grande famiglia con estrazioni diverse"
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza