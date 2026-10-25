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Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti: Garavaglia si ferma a 146

I risultati del voto del congresso straordinario. Attacco ai giornalisti: "Certe testate sperano da 40 anni che muoriamo, oggi comincia percorso"

Matteo Salvini
Matteo Salvini
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25 ottobre 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
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Matteo Salvini è stato eletto segretario della Lega con 465 voti, per Massimo Garavaglia i voti sono stati 146. Sono i risultati del voto del congresso straordinario della Lega.

"Oggi pomeriggio comincia un percorso. Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, ma lo dico con il massimo rispetto. Ci sono giornalisti che evidentemente non dico che siano costretti, ma lavorano in contesti per i quali il racconto della realtà passa in secondo piano rispetto alla speranza dei padroni di questa testata che sperano che la Lega muoia da 40 anni e per i prossimi 40 anni rimarranno con un palmo di naso", le prime parole di Salvini dal palco.

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