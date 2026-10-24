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Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video

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24 ottobre 2026 | 18.17
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

"Io supporto l'As Roma, sono una grande fan". Con una dichiarazione d'amore alla Capitale e alla sua squadra, Kim Kardashian ha conquistato il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato in anteprima mondiale la seconda stagione di 'All's Fair'. Accolta dall'entusiasmo dei fan e dall'assalto dei fotografi, l'attrice e imprenditrice ha catalizzato l'attenzione all'Auditorium Parco della Musica sfoggiando un audace abito animalier, in perfetto stile Kardashian. A non passare inosservato anche un membro del suo staff che l'ha seguita per tutto il tappeto rosso con un faretto puntato addosso, trasformando ogni passo in una perfetta scena da set. Insieme a Kim anche la mamma Kris Jenner e le co-protagoniste Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. (Videonews di Lucrezia Leombruni)

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