Lucrezia Leombruni è una giornalista professionista iscritta all’Odg del Lazio dal 2020. Presso la redazione di Adnkronos si occupa principalmente di Spettacoli, seguendo da vicino il mondo del cinema e delle serie tv. Sempre alla ricerca di notizie, realizza interviste a talent italiani e internazionali, reportage dai red carpet e approfondimenti sul settore.

È inviata nei principali festival, come Cannes e Venezia, e segue gli appuntamenti cinematografici più rilevanti, dalla Festa del Cinema di Roma ai David di Donatello, raccontando raccontando l’industria con uno sguardo contemporaneo e attento alle sue trasformazioni. In precedenza ha collaborato con l’agenzia di stampa Dire.