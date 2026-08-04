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Lucrezia Leombruni

Lucrezia Leombruni

Giornalista Spettacoli

Lucrezia Leombruni è una giornalista professionista iscritta all’Odg del Lazio dal 2020. Presso la redazione di Adnkronos si occupa principalmente di Spettacoli, seguendo da vicino il mondo del cinema e delle serie tv. Sempre alla ricerca di notizie, realizza interviste a talent italiani e internazionali, reportage dai red carpet e approfondimenti sul settore.

È inviata nei principali festival, come Cannes e Venezia, e segue gli appuntamenti cinematografici più rilevanti, dalla Festa del Cinema di Roma ai David di Donatello, raccontando raccontando l’industria con uno sguardo contemporaneo e attento alle sue trasformazioni. In precedenza ha collaborato con l’agenzia di stampa Dire.

Nel 2025 ha ricevuto il premio Domenico Meccoli ‘ScriverediCinema’, attribuito a chi si è distinto nella promozione del cinema attraverso diversi mezzi di comunicazione.

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