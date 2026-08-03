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Ascolti tv, 'Racconto di una notte' su Canale 5 vince prima serata con 17,5% di share

'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 domina l'access prime time con il 28,2%

Telecomando - FOTOGRAMMA
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03 agosto 2026 | 12.55
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

'Racconto di una notte' ha vinto la prima serata di ieri, 2 agosto, con il 17,5% di share. Il serial turco televisivo in onda su Canale 5 ha incollato allo schermo 1.779.000. Su Rai1 'Noos – L’Avventura della Conoscenza' ha radunato 1.340.000, pari al 12.2%. Su Rai2 gli Europei di Nuoto hanno intrattenuto 806.000 spettatori, pari al 6,1%. Su Italia 1, 'Le Iene presentano: Il verdetto' è stato visto da 799.000 spettatori, pari all'8,2%. Su Rete 4, il film 'Troy' ha intrattenuto 653.000 spettatori, pari al 6,4%.

Su Rai3, 'Che ci faccio qui' ha totalizzato 560.000 spettatori e il 4,7%. Su La7, 'Intrigo a Stoccolma' ha segnato 384.000 spettatori e il 3,4%. Stesso share per 'Potevo rimanere offeso', in onda sul Nove, che è stato visto da 377.000 spettatori. Infine, su Tv8 'Napoli Cento' ha ottenuto 179.000 spettatori e l'1,7%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 3.720.000 spettatori e il 28,2%, mentre su Rai1 'L’Eredità Summer' 2.109.000 spettatori e il 16,2%.

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ascolti share serial televisivo Europei di Nuoto
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