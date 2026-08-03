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Cremona, 24enne ucciso a coltellate dopo una lite: fermato aggressore

E' un 32enne italiano piantonato in ospedale

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
03 agosto 2026 | 12.48
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

Un 24enne, cittadino albanese, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in strada, ieri notte, a Vescovato, in provincia di Cremona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I fatti si sono verificati attorno alla mezzanotte. Il giovane sarebbe stato aggredito e ucciso da un 32enne italiano del paese, al culmine di un litigio in paese. Trasportato in ospedale, il 24enne è morto poco dopo il ricovero.

Stando a una prima ricostruzione, la rissa sarebbe iniziata con un primo confronto acceso tra i due in un bar di Cremona, con spintoni e una piccola colluttazione. Il 32enne italiano, incensurato, è tornato a casa, a Vescovato. Lì è stato raggiunto dal 24enne, che si è presentato sotto l'abitazione assieme ai suoi fratelli. Il 32enne è quindi sceso in strada con un coltello e ha colpito prima il fratello della vittima e poi ha aggredito mortalmente alla gola il 24enne.

Il 32enne, rimasto ferito, si trova piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

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omicidio cremona omicidio vescovato vescovato accoltellato cremona oggi vescovato
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