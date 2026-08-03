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Iran, l'annuncio di Trump: "Al via nuovi negoziati"

Il presidente lo ha reso noto dopo aver dichiarato di aver bloccato un attacco contro la Repubblica islamica, pianificato congiuntamente con Israele, a condizione che si giungesse rapidamente a un accordo

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
03 agosto 2026 | 07.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via nuovi negoziati tra Usa e Iran da oggi, lunedì 3 agosto. Ad annunciarlo è il presidente americano Donald Trump dopo aver dichiarato di aver bloccato un attacco contro la Repubblica islamica, pianificato congiuntamente con Israele, a condizione che si giungesse rapidamente a un accordo. "Naturalmente non vogliono essere attaccati. Conoscevano la portata di quell'attacco perché lo hanno visto prendere forma... Ciò che stiamo facendo ora è dialogare con loro attraverso un negoziato. Inizia domani pomeriggio (lunedi, ndr) ", ha precisato il tycoon a bordo dell'Air Force One.

Trump ha riferito che sia l'Iran sia i partner statunitensi - Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar - gli avevano chiesto di rinviare gli attacchi. "Quando gli alleati chiedono di annullare l'operazione, devi dire: 'Beh, vediamo'. E il motivo per cui lo chiedono è che ritengono possibile un accordo", ha detto Trump sottolineando che ''c'è un accordo sullo Stretto di Hormuz e poi ce ne sarà uno sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell'Iran". E ha, quindi, ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato "il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale" e confermato l'inizio per oggi dei negoziati senza fornire dettagli su sede dei colloqui o sui partecipanti.

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