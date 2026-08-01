Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"

"La salute mentale è la grande sfida della nostra epoca. È un'emergenza silenziosa, che attraversa soprattutto le nuove generazioni" dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Per contrastarla "stiamo preparando nuove proposte per la prossima legge di Bilancio, a partire da un ulteriore finanziamento del Piano" nazionale. "I numeri parlano chiaro: ogni giorno, in media, più di 1.700 persone si rivolgono al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico", ha ricordato. "La legge di Bilancio lo ha accompagnato con risorse dedicate: 80 milioni già quest'anno e stanziamenti crescenti nei prossimi anni, con una quota importante per la prevenzione e con risorse specifiche per assumere il personale", ma "non ci fermiamo qui".