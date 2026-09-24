Università, siglato accordo tra atenei rete Merita e Bocconi per ampliare progetto MeMo
Rendere orientamento uno strumento di equità e mobilità sociale, convegno alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Presentati i risultati del progetto Merita – La rete per il talento
Rendere orientamento uno strumento di equità e mobilità sociale, convegno alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
"Riusciamo ad accompagnare e a convincere e a far capire loro quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare". Lo ha detto Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, parlando del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale,...