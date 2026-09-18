'Il mio nuovo mondo', alla Mostra del cinema docufilm su patologie respiratorie e rare
Presentato al Festival di Venezia il progetto che raccoglie testimonianze di pazienti, caregiver, clinici e associazioni
Malattie respiratorie e rare . "Il Mio Nuovo Mondo"
Presentato al Festival di Venezia il progetto che raccoglie testimonianze di pazienti, caregiver, clinici e associazioni
Donatella Romani racconta il significato del docufilm dedicato a persone che, dopo la diagnosi di una malattia rara, respiratoria o cronica, hanno dovuto imparare a vivere in una realtà nuova. Un percorso fatto di nuovi linguaggi, strategie e adattamenti, nel quale è possibile trovare un equilibrio t...
Josuel Ora, Dirigente medico presso l'U.O.C. di Pneumologia del Policlinico Tor Vergata, nel docufilm "Il nuovo mondo" richiama l'attenzione sulla scarsa consapevolezza che ancora accompagna asma e BPCO, patologie respiratorie molto diffuse ma spesso sottovalutate. La variabilità dei sintomi, le como...
tefano Mecchia, Senior Director, Communication & Corporate Public Affairs, Chiesi Italia, sottolinea il valore della narrazione come elemento capace di restituire la dimensione umana della malattia. Il docufilm diventa così un "ponte" tra il percorso di cura e il grande pubblico, raccontando attraver...