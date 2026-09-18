Malattie respiratorie e rare. Malattia di Fabry, una presa in carico globale per il paziente e la sua famiglia

Il Dottor Gianni Carraro, Dirigente Medico presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera di Padova, nel docufilm "Il nuovo mondo" racconta i progressi nella cura della malattia di Fabry, patologia genetica rara che, per il suo coinvolgimento multiorgano, richiede il contributo coordinato di più specialisti. La creazione di un team multidisciplinare consente oggi una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia e permette di concentrare in poche ore gli esami necessari al follow-up annuale, riducendo sensibilmente il tempo sottratto alla vita quotidiana e lavorativa.