Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video

Malika Ayane commenta il caso Ed Sheeran e il rapporto tra musica e impegno politico: per la cantautrice, che torna con il nuovo album 'Cicale' chi fa musica deve essere libero di schierarsi ma anche di non farlo. "Penso che un artista debba essere libero di schierarsi quando sente il bisogno di farlo, così come debba essere libero di non prendere posizione se non vuole" dice in un'intervista all'AdnKronos. Un invito, inoltre, a riportare l'attenzione sui temi al centro del dibattito più che sulle polemiche che li accompagnano.