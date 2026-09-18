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Alessandro Di Battista dimesso dal Policlinico Gemelli: "Sto finalmente meglio, torno a casa"

L'annunico dell'ex M5s su Instagram: "Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare"

Alessandro Di Battista - (Instagram)
Alessandro Di Battista - (Instagram)
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18 settembre 2026 | 09.24
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". E' quanto ha scritto questa mattina Alessandro Di Battista, annunciando le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato a seguito del malore avuto a Cuba.

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