circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce, turista spagnola 19enne denuncia: "Violentata due volte in poche ore"

Secondo quanto raccontato dalla ragazza ad abusarla sarebbero state due persone di verse: tra cui un tassista

Auto della polizia
Auto della polizia
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla Polizia di Lecce di essere stata violentata per due volte, in poche ore e da due persone diverse. I fatti sarebbero accaduti tra il 22 e il 23 agosto scorsi. La giovane si trovava in Veneto quando ha deciso di raggiungere il Salento, precisamente la località balneare di Torre Rinalda, nei pressi di Lecce, per incontrare un giovane conosciuto sui social, anche lui in vacanza con la famiglia.

Una volta arrivata a Lecce, per mancanza di mezzi pubblici, avrebbe chiamato un taxi per recarsi a Torre Rinalda. Raggiunta la località costiera, visto il ritardo dell'amico e il caldo asfissiante, avrebbe accettato l'invito del tassista ad andare a casa sua in un paese vicino, per rinfrescarsi e riposarsi. Qui l'uomo avrebbe abusato di lei, nonostante gli chiedesse di fermarsi. Poi l'uomo l'avrebbe riaccompagnata a Torre Rinalda dove la ragazza, finalmente, ha incontrato l'amico. A lui avrebbe confidato l'accaduto. Dopo aver passato qualche ora della serata insieme, i due si sono separati.

La ragazza sarebbe andata in un bar di Torre Rinalda ma, sempre per la mancanza di mezzi pubblici, avrebbe chiesto aiuto al proprietario del locale che le avrebbe fatto conoscere un suo amico. Quest'ultimo l'avrebbe portata in una casa-vacanze per trascorrere la notte. Qui la giovane avrebbe subìto un'altra violenza. Il mattino dopo la 19enne è andata a Lecce dove ha raggiunto un hotel e raccontato le violenze alla madre per telefono. Quindi, in seguito all'intervento della Polizia a cui ha raccontato la vicenda, la turista è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata per alcuni giorni e dove le sono stati diagnosticati lesioni che configurerebbero le violenze subite. Infine ha denunciato formalmente la vicenda alla Questura, descrivendo i due presunti responsabili e ricostruendo altri dettagli. Nel frattempo la 19enne è tornata in Spagna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce news cronaca news lecce turista spagnola violentata lecce spagnola 19enne violentata due volte
Vedi anche
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza