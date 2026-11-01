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Serie A, Lazio-Cagliari 2-1, Pinamonti la ribalta e Gattuso vola in vetta da solo

I biancocelesti si impongono anche sui rossoblù all'Olimpico in un match della decima giornata

Pinamonti - Ipa
Pinamonti - Ipa
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01 novembre 2026 | 14.23
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Una Lazio mai doma supera anche il Cagliari 2-1 in rimonta grazie al gol nel finale di Pinamonti, da poco entrato in campo, nella sfida dell'Olimpico valida per la decima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso con questo successo, sofferto, contro la formazione di Pisacane, sale a 28 punti, da sola in vetta alla classifica a +3 sull'Inter e + 4 sulla Roma, mentre i sardi restano fermi a 13 punti.

Gara complicata per i biancocelesti che cercano di fare la gara ma subiscono il gol del Cagliari con Nzola al 28' del primo tempo. La squadra di Gattuso lotta e grazie ad Isaksen, in grande giornata, trova il pareggio al 36'. Ripresa in cui la Lazio prova da subito a trovare il gol del vantaggio con i sardi che sfiorano comunque anche loro la rete. All'82' è Pinamonti a chiudere la rimonta con un gol di testa liberatorio per i tifosi della Lazio e una squadra che continua a volare.

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