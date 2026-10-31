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Midterms al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso

Con la Camera dei Rappresentanti a rischio per i Repubblicani e il Senato in bilico in diversi stati chiave, la partita è più aperta che mai

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31 ottobre 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
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A pochi giorni dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, queste midterms sembrano sempre più un referendum sulla presidenza di Donald Trump. Con la Camera dei Rappresentanti a rischio per i Repubblicani e il Senato in bilico in diversi stati chiave, la partita è più aperta che mai. Se i Democratici riuscissero a conquistare anche solo la Camera bassa, il potere politico di Trump, soprattutto sul fronte interno, diminuirebbe. In tutto ciò, i sondaggi, visti i precedenti delle passate elezioni, impongono cautela: l'attesa "onda blu" potrebbe risentire delle sorprese che la politica americana ha dimostrato di saper riservare. (di Iacopo Luzi)

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