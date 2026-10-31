Nuova giornata di proteste in Francia. Oltre 320 mila manifestanti oggi, sabato 31 ottobre, secondo il ministero dell'Interno transalpino, 70mila a Parigi. In piazza gli studenti, i liceali, i sindacati e i gilet gialli.

Secondo l'intersindacale, che riunisce sindacati e associazioni rappresentative del mondo studentesco e liceale, sono scesi in piazza circa 500mila manifestanti oggi, di cui 200mila a Parigi.

Il 24 ottobre scorso le autorità avevano parlato di 410mila manifestanti in Francia di cui 110mila a Parigi.

Parigi

Primi scontri a Parigi. Secondo quanto riporta Le Parisien le forze dell'ordine avrebbero disperso un corteo lanciando lacrimogeni alla Porte de Charenton si trova nel XII arrondissement di Parigi, nella parte sud-orientale della città.

Una fonte di polizia rivela al quotidiano d'Oltralpe che sono in corso degli fermi. La situazione resta tesa a Parigi, mentre la manifestazione tra Porte de Bagnolet e Porte de Charenton sta per volgere al termine. Sul Boulevard Poniatowski, le forze dell'ordine sono bersaglio di lanci di oggetti e tiri di fuochi d'artificio.

Lione, Tolosa, Marsiglia e Nantes

Parigi ma non solo anche a Lione e Tolosa si registrano tensioni. Le forze dell'ordine hanno utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, dopo che la situazione si è tesa nella parte finale del corteo.

Anche a Marsiglia il clima si fa rovente e si registrano numerose cariche della polizia e lanci di lacrimogeni all'altezza di boulevard Chave. La manifestazione, che era stata vietata, si è dispersa nei pressi dell'ospedale La Timone, dando origine a diversi piccoli cortei. Le forze dell'ordine stanno cercando di ripristinare la circolazione stradale, che era stata interrotta.