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Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video

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30 ottobre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha reso omaggio ai quattro militari italiani che hanno perso la vita nello schianto di un elicottero in Bosnia. Al Circo Massimo, a Roma, ha deposto un mazzo di rose. "Abbiamo voluto che il Villaggio della Difesa, - ha spiegato su X - allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un'intera Nazione".

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