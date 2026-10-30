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Centrosinistra, nota congiunta dei leader: "Primarie entro febbraio. Pessima manovra, manifestazione a dicembre"

"Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre"

Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein - (Fotogramma/Ipa)
Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein - (Fotogramma/Ipa)
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30 ottobre 2026 | 15.46
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista". E' quanto si legge nella nota congiunta dei leader del campo progressista Elly Schlein del Pd, Giuseppe Conte di M5S, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

"Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di Governo alla destra", è scritto nella nota congiunta.

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