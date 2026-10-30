circle x black
Cerca nel sito
 

Dramma a Parma, monossido di carbonio killer in casa: coppia morta, gravissima la bambina

La causa è stato probabilmente un braciere lasciato acceso durante la notte nella stanza

Carabinieri e personale del 118, repertorio. - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri e personale del 118, repertorio. - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una coppia, un uomo di 35 anni e una donna di 32, senegalesi, è morta e una bambina è molto grave per un'intossicazione da monossido di carbonio. E' accaduto in un casolare a Bocca d'Enza di Mezzani, in provincia di Parma, dove sono intervenuti i carabinieri e personale del 118. Le salme sono state trovate in camera da letto. La bambina è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma in prognosi riservata. La causa probabilmente un braciere lasciato acceso durante la notte nella stanza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video
Cortei a Palermo, migliaia di lavoratori e studenti contro guerra e carovita - Video
In corteo a Roma anche 'docenti furiosi': "Più fondi e nuovo sistema concorsi" - Video
Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni 'la cultura disarma' - Video
Cortei a Roma, studenti intonano 'Bella ciao' - Video
Cortei a Roma, donne 'morte' a terra per raccontare il massacro di Gaza - Video
A Genova sciopero contro carovita, Nivoi (Usb): "Meloni pensa a repressione e non ai salari" - Video
Sciopero 30 ottobre, a Napoli bruciato striscione con Meloni, Bernini e Mr Monopoly - Video
Al via cortei a Roma - Videonews della nostra inviata
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza