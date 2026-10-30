La premier ha deposto un mazzo di rose al Villaggio della Difesa e rivolto un appello agli italiani: "Portate un fiore". Un gesto per ricordare Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura e testimoniare la vicinanza alle famiglie dei quattro caduti

Dopo la tragedia in Bosnia, dove hanno perso la vita quattro militari italiani nello schianto di un elicottero, oggi Giorgia Meloni ha reso omaggio alle vittime al Circo Massimo, a Roma, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. "Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama", ha scritto sui social la presidente del Consiglio a corredo di un video.

"Insieme al ministro Guido Crosetto - prosegue la premier -, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia. Abbiamo voluto che il Villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un’intera Nazione".

"So che nessuna parola può colmare un’assenza così grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili. A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell’Italia. Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo", conclude Meloni.