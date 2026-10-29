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Elicottero italiano caduto in Bosnia, l'identikit del CH-47

Prodotto dalla Boeing, è usato dall'Esercito italiano da oltre 50 anni

L'elicottero CH - (foto esercito)
L'elicottero CH - (foto esercito)
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29 ottobre 2026 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un elicottero militare italiano precipita in Bosnia. Il velivolo, impiegato nella missione Eufor, è un CH-47. Si tratta di un apparecchio prodotto dalla Boeing e in servizio con l'Esercito italiano da oltre cinquant'anni. L'elicottero, come spiega l'Esercito nella scheda pubblicata online, è estremamente versatile e viene utilizzato in issioni sia di carattere prettamente operativo, sia interventi di carattere umanitario sul territorio nazionale e all'estero.

L'Esercito si sofferma in particolare sul modello CH-47 "F", evoluzione del CH-47, caratterizzato da una spinta digitalizzazione dei comandi e della plancia di controllo: tali caratteristiche lo rendono è in grado di operare in condizioni ambientali dove i fenomeni noti come brown-out (operazioni su terreno polveroso) e di white-out (operazioni su terreno innevato) possono essere causa di disorientamento spaziale degli equipaggi.

Il CH-47 F può interfacciarsi con i più moderni sistemi di Comando e Controllo attualmente in dotazione alle Forze Armate. La componente CH-47 è fondamentale per le sue doti multiruolo, tanto che questo elicottero è da sempre uno dei pilastri dell'Aviazione dell'Esercito. "Questa macchina di ultima generazione, pur conservando le caratteristiche di capacità di carico e versatilità della versione precedente, permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie che messe assieme con l'esperienza acquisita negli anni, permette di esprimere oggi una capacità pienamente in linea con i più elevati standard operativi richiesti dai moderni scenari di impiego", si legge nella scheda. "La realizzazione degli elicotteri CH 47F avviene nell'ambito del Joint Industrial Agreement con Boeing, che vede Leonardo in qualità di prime contractor del programma italiano per l'ICH 47F, con responsabilità per l'integrazione dei sistemi e l'assemblaggio finale. Boeing Rotorcraft Systems costruisce le fusoliere nel proprio stabilimento di Ridley park, USA".

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