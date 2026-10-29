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Elicottero militare italiano precipita in Bosnia. I media locali: "Quattro morti e 12 feriti"

L'incidente ha coinvolto un Ch-47 nella regione di Brcko. Meloni: "Il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie"

La foto diffusa da media bosniaci
La foto diffusa da media bosniaci
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29 ottobre 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un elicottero militare italiano è precipitato in Bosnia. Secondo i media locali, ci sarebbero almeno 4 morti e i feriti sarebbero 12, come riporta il quotidiano Dnevni Avaz.

Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, un elicottero CH-47 italiano (la scheda), impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi, sottolineano dalla Difesa, "sono prontamente intervenuti".

La missione europea Eufor rende noto che nell'incidente sono morti alcuni membri dell'equipaggio e altri sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto riportato dai media locali, i morti sarebbero tre e 12 i feriti. "A seguito dell'incidente, alcuni membri del personale Eufor hanno tragicamente perso la vita e altri sono rimasti gravemente feriti", si legge in una nota della missione.

Eufor ha annunciato l'apertura di un'indagine approfondita per chiarire le cause dell'incidente e ha fatto sapere che fornirà ulteriori informazioni una volta verificate. La missione Eufor è presente in Bosnia-Erzegovina dal 2004, quando subentrò alla forza di peacekeeping della Nato dispiegata dopo la guerra del 1992-1995. Attualmente conta diverse centinaia di militari provenienti da 24 Paesi europei.

Il cordoglio di Meloni e Tajani

"La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano", scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani", scrive in un post su X il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani. "L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell’incidente - ha spiegato Tajani - Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere".

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