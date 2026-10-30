Giornata di sciopero generale e di mobilitazioni in tutta Italia, quella di oggi, venerdì 30 ottobre. Nonostante la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’Usb conferma la protesta e annuncia che i lavoratori aderenti incroceranno comunque le braccia. Sotto osservazione treni, aerei, autobus e metropolitane, ma anche scuole e servizi sanitari.