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Fermati 5 attivisti italiani in Cisgiordania, Farnesina chiede rilascio immediato

E' accaduto nei pressi del villaggio di Al Lubban al-Gharbiyye: erano vicini a contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive

Polizia in Cisgiordania - (Ipa)
Polizia in Cisgiordania - (Ipa)
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29 ottobre 2026 | 20.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Farnesina si è attivata per ottenere informazioni sul fermo di cinque attivisti italiani nei pressi del villaggio di Al Lubban al-Gharbiyye, in Cisgiordania, mentre erano vicini a contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. I connazionali - si legge in una nota - sono stati fermati oggi nell'ambito di un'operazione che avrebbe coinvolto anche altri cittadini stranieri.

L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme sono intervenuti presso le Autorità israeliane per ottenere chiarimenti immediati sulle circostanze del fermo e garantire la necessaria assistenza consolare. Secondo le informazioni disponibili, i cinque connazionali si trovano attualmente in stato di fermo presso una stazione di polizia.

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